Bewaffneter überfiel Postfiliale in Vorarlberg

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand die Postfiliale in Götzis (Bez. Feldkirch) überfallen. Er entkam mit einem Geldbetrag in noch nicht bekannter Höhe, informierte die Polizei am Mittwoch. Zum Zeitpunkt des Überfalls hielten sich vier Kunden und drei Angestellte in der Filiale auf, verletzt wurde niemand. Eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Dunkle Hose und Kapuzenpullover

Der Mann betrat das Postgebäude gegen 15.00 Uhr und bedrohte eine der Angestellten mit der Waffe. Nach der Übergabe des Geldes flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Der Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose, einen hellen Kapuzenpullover sowie dunkle Schuhe und eine schwarze Schildkappe. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich. Hinweise, die zur Ermittlung der Identität des Mannes führen können, sind an das Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel. 059133-80-3333) erbeten. Vertraulichkeit wird zugesichert.