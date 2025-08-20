Alko-Lenkerin mit 2,4 Promille und zwei Kindern unterwegs

Eine 29-jährige Alko-Lenkerin ist Dienstagabend mit 2,44 Promille und in Schlangenlinien auf der Seeleiten Straße (B152) von Weyregg nach Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gefahren. Sie hatte eine Freundin und zwei kleine Kinder im Wagen auf der Rückbank dabei.

Aggressives Verhalten

Bei der Polizeikontrolle konnte sie sich kaum auf den Beinen halten, beschimpfte die Beamten und verletzte eine Polizistin. Sie durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Polizei entzog der Lenkerin den Führerschein. Das aggressive Verhalten und der Widerstand gegen die Staatsgewalt wird bei der Staatsanwaltschaft Wels gesondert zur Anzeige gebracht.