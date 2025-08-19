Nach Messerattacke am Donaukanal: 20-Jährige wegen Mordversuchs vor Gericht

Eine Messerattacke vor einem Lokal am Donaukanal in Wien-Alsergrund in den frühen Morgenstunden des 13. April hatte am Dienstag ein gerichtliches Nachspiel. Eine 20-Jährige war wegen Mordversuchs angeklagt, weil sie einer Frau drei Mal in Schulter und Rücken gestochen hatte. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen. Die Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig.

Die 20-jährige Österreicherin, die als junge Erwachsene nach dem Jugendstrafrecht angeklagt wurde, gab zu, dass es auf dem Treppelweg zu einem Streit mit der 27-Jährigen gekommen war. Die Beschuldigte sprach jedoch von Notwehr, da die Frau aggressiv auf sie losgegangen sei. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Angeklagte half Opfer zunächst nach Sturz Die 20-Jährige war in der besagten Nacht im April mit einer 24-jährigen Freundin unterwegs, sie tranken Wodka und die Jüngere konsumierte auch Kokain. Bei dem Lokal am Donaukanal trafen die beiden dann auf die 27-Jährige, die ebenfalls bereits die Nacht durchgemacht und ordentlich gezecht hatte. Die Frau stürzte beim Abgang zum Lokal und die 20-Jährige wollte ihr aufhelfen. Warum auch immer reagierte die 27-Jährige nicht gerade freundlich auf die Hilfe, beschimpfte und bespuckte die nun Angeklagte und ging auf sie los. Die 20-Jährige schubste die Frau zunächst weg, diese rappelte sich jedoch wieder auf und soll - nach Angaben der Beschuldigten - erneut auf sie losgegangen sein. "Ich war in Angst", sagte die Angeklagte dem Schwurgericht (Vorsitz: Andreas Hautz). Die 20-Jährige zog ein Klappmesser, das sie im BH mitführte, und stach drei Mal zu.

Verletzungen bei Schulterblatt und Brusthöhle Die 27-Jährige erlitt eine Beschädigung des rechten Schulterblattes, eines größeren Muskels sowie einer Muskelarterie. Zudem wurde die Brusthöhle geöffnet, was zu einer Einblutung führte. Die Verletzungen waren laut Gerichtsmediziner Christoph Reisinger schwer und bis zur Einlieferung ins Krankenhaus "potenziell lebensbedrohlich". "Unbehandelt hätte definitiv Lebensgefahr bestanden", sagte der Sachverständige. Erst nach einem zwölftägigen stationären Aufenthalt konnte die Patientin aus dem Spital entlassen werden und musste bis vor kurzem wegen der heftigen Verletzungen Schmerzmittel nehmen. "Es braucht schon einiges an Intensität, um das Schulterblatt zu durchstechen", sagte der Gerichtsmediziner. Die Freundin hielt die 20-Jährige davon ab, dass nicht mehr passiert.

"Keine eiskalte Killerin" "Dass das ein Riesenfehler, unnötig und die falsche Reaktion war, daran kiefelt sie seit dem ersten Tag in Haft", meinte der Verteidiger der 20-Jährigen, Lukas Hruby. "Ein Stoß, ein Schlag hätte gereicht." Aber: "Hier sitzt keine eiskalte Killerin", meinte der Anwalt. Hier würde eine Hauptschulabbrecherin mit einem äußerst niedrigen Bildungsniveau sitzen. Sie habe in der Situation nicht ansatzweise daran gedacht, dass diese Stiche solche Folgen haben würden. In der Untersuchungshaft habe seine Mandantin bereits ein Anti-Gewalt-Training begonnen. Denn die 20-Jährige wurde erst im Jänner wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung aus der Haft entlassen. Nach der Tat flüchteten die beiden Freundinnen. Das Messer entsorgten sie in einem Mistkübel. Danach gingen sie auf die Toilettenanlage einer U-Bahn-Station, um sich die blutigen Hände zu waschen. Erst am 6. Mai konnte die Frau aufgrund der Auswertung der Videoüberwachungen ausgeforscht werden.

Einweisung beantragt Die Staatsanwaltschaft beantragte zusätzlich zu einer Verurteilung die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Laut dem psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann leidet die junge Frau an einer nachhaltigen, schwerwiegenden, kombinierten Persönlichkeitsstörung, die Einfluss auf die Tat hatte. Zudem hat die 20-Jährige eine Borderline-Störung, die zu starken Selbstverletzungen geführt hatte. Sie sei bei dem Angriff zurechnungsfähig gewesen, jedoch gehe von ihr eine große Gefahr aus, in absehbarer Zeit Tathandlungen mit schweren Folgen zu setzen. Daher sei für Hofmann die Unterbringung nach Paragraf 21/2 erfüllt. Das Opfer konnte sich an die Tat nicht mehr erinnern. Bei ihr wurden im Spital 1,82 Promille Alkohol im Blut festgestellt. "Warum bin ich an dem Abend überhaupt dort hingegangen", fragte sie sich in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Sie schloss sich dem Verfahren als Privatbeteiligte an und verlangte von der Angeklagten 7.080 Euro Schmerzensgeld.