"Paket ist da": 33.000 Beschwerden wegen betrügerischer SMS

56.000 Beschwerden

Um Konsumenten vor diesen betrügerischen SMS zu warnen und einen Überblick über das Unwesen zu erhalten, hat die Telekom-Regulierungsbehörde RTR daher eine eigene "Meldestelle für Rufnummernmissbrauch" eingerichtet. Im Vorjahr sind dort 56.000 Beschwerden zum Thema Nummernmissbrauch eingegangen. „Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verdoppelung der Beschwerden. Treiber waren Betrugs-SMS, auf die knapp 33.000 Meldungen entfielen“, zog RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer am Donnerstag Bilanz.

Nummernsperre kann angeordnet werden

Durch das neue Telekommunikationsgesetz, das seit November 2021 in Kraft ist, könne die RTR Nummernmissbrauch gezielter bekämpfen. So könne sie bei schwerwiegendem Missbrauch beispielsweise die Sperre von Nummern verhängen oder die Anbieter zu kostenfreien Warnansage verpflichten, so Steinmaurer. Auch Inkassoverbote für Anbieter könnten ausgesprochen werden "Wir werden jedenfalls alles tun, um diesem wirklich unschönen Treiben ein Ende zu setzen.“