Ost-Investitionen brechen ein, Rekord für Tourismus

Notenbank-VizegouverneurAndreas Ittner will darin noch nicht das Ende der Ostfantasie der österreichischen Wirtschaft sehen. In der Vergangenheit seien viele starke Wachstumsimpulse aus dem Engagement inOsteuropa gekommen, mittelfristig gebe es sehr wohl wieder Wachstumspotenziale. Der Osten sei derzeit eher in der Warteschleife, glaubt OeNB -Statistik-Chef Johannes Turner: "Es gibt keine Desinvestitionen im klassischen Sinn." Sprich, die Firmen trennen sich – noch – nicht von ihren Ost-Töchtern. Neue Investitionen fließen, wenn überhaupt in die EU-Kernländer.