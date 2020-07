Osram schreibt rote Zahlen, Mutterkonzern ams macht Gewinn

Vorstandschef Olaf Berlien hofft, dass es bald wieder aufwärtsgeht. "Das dritte Quartal war ganz klar der Tiefpunkt unserer Umsatzentwicklung." Vor allem in Asien gebe es Zeichen einer sichtbaren Erholung. Auch die Entwicklung in Nordamerika deute darauf hin, dass Osram seine Ziele für das Geschäftsjahr erreichen könne.

Im Juni hatte der Konzern für 2019/20 einen vergleichbaren Umsatzrückgang um 15 bis 19 Prozent und eine bereinigte operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von 3 bis 6 Prozent avisiert. Berlin sagte: "Wir werden das starke Krisenmanagement fortsetzen und uns gleichzeitig bereitmachen für Geschäftschancen im kommenden Aufschwung."

Anfang Juli hatte der Sensorspezialist ams die Übernahme von Osram perfekt gemacht. ams hält nach eigenen Angaben inzwischen 71 Prozent der Anteile und will gegen Jahresende einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen. Drei ams-Vertreter ziehen in den Osram-Aufsichtsrat ein, darunter der Präsident der Bregenzer Festspiele, Hans-Peter Metzler, und ams-Vorstand Thomas Stockmeier. Der künftige Siemens-Chef Roland Busch und zwei weitere Aufsichtsräte machen den ams-Leuten Platz. Am Ende wollen die Österreicher vier Aufsichtsräte stellen, wie sie am Mittwoch mitteilten.