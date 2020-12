Osram - Belegschaft ein Jahr nach der Übernahme durch ams in Sorge

Ein Jahr nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot des steirischen Sensorherstellers ams für die deutsche Osram sind viele Mitarbeiter des Münchner Traditionskonzerns in Sorge. Die Österreicher sind im Begriff, die Macht in München komplett zu übernehmen. Jetzt werde sich zeigen, ob sich ams an die bei der Übernahme getroffenen Vereinbarungen halte, sagt Klaus Abel, der für die deutsche Gewerkschaft IG Metall im Osram-Aufsichtsrat sitzt.

Die Steirer hatten vergangenes Jahr lange um Osram kämpfen müssen. Ein erstes Übernahmeangebot im Herbst verfehlte die Annahmeschwelle, das zweite drohte an Hedgefonds zu scheitern. Doch am 6. Dezember meldete ams dann, dass sie das Ziel von 55 Prozent der Anteile erreicht hätte. Am 10. Dezember schließlich lag das Ergebnis vor: das steirische Unternehmen kam auf 59 Prozent - das Übernahmeangebot war klar erfolgreich.