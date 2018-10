ORF-Gebühren: Kurioses Angebot an einen Mehrwertsteuer-Rebellen

Die Sammelklage-Aktion des österreichischen Prozessfinanzierers AdvoFin zur Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei den ORF-Gebühren läuft erfolgreicher als erwartet. In acht Tagen haben sich schon mehr als 26.000 GIS-Gebührenzahler dazu angemeldet, am Donnerstag kamen weitere tausend Teilnehmer dazu. Die AdvoFin-Anwälte Ulrich Salburg und Wolfgang List vertreten die Rechtsauffassung, dass die ORF-Gebühren keiner Mehrwertsteuer unterliegen und begründet das mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ( EuGH).

Die ORF-Tochter Gebühren Info Service (GIS) bestreitet das. AdvoFin finanziert das Anliegen zweier GIS-Mehrwertsteuer-Rebellen und will in Musterprozessen die Steuerfrage per Gericht klären. Umso erstaunter waren die AdvoFin-Anwälte, als nun einem dieser „Wutbürger“ ein außergerichtliches Einigungsangebot des GIS-Inkassobüros ins Haus flatterte. Darin wird ihm eine Abschlagszahlung in Höhe von 100 Euro angeboten. Eigentlich beträgt die GIS-Forderung 157,17 Euro.