Opiumschwemme durch Taliban-Regime befürchtet

In den letzten Jahren kam es außerdem zu einer beachtlichen Ausweitung der Anbaufelder. Afghanische Mohnbauer waren eindeutige Pandemiegewinner. 2020 brachte ihnen einen Zuwachs von 37 Prozent im Schlafmohn-Anbau. Laut dem World Drug Report 2021 der Vereinten Nationen kommen 85 Prozent des weltweit vertriebenen Opiums aus Afghanistan. An zweiter Stelle folgt Myanmar mit nur 5,5 Prozent, der Rest verteilt sich auf andere Länder.

Warnung vor weiterem Ausbau

Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der deutschen Bundesregierung, warnte vergangene Woche gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Taliban den Drogenanbau in Zukunft weiter ausbauen und nicht zufahren könnten. „Der Drogenanbau war und ist eine der zentralen Einnahmequellen der Taliban“, ergänzte die Politikerin.

Die Taliban selbst sagten wiederum bei ihrer ersten Pressekonferenz in Kabul, dass sie die Produktion von Rauschgift in Afghanistan in Zukunft unterbinden wollen. Laut dem russischen Afghanistan-Experten Andrej Serenko sei dies jedoch nur eine PR-Kampagne, äußerte er sich gegenüber dem „Deutschlandfunk“.