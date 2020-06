Opel Wien ist zum Feiern zumute

Die Investmentbank Morgan Stanley gibt daher den Rat, die Notbremse zu ziehen und Opel zu verkaufen. Zwar wäre die Trennung mit Kosten von 10,3 Milliarden Euro zunächst teuer, aber langfristig dennoch die beste Lösung für GM und Opel selbst, heißt es in einer aktuellen Analyse. Ein Ende der Verluste bei Opel sei nicht in Sicht. Für den neuen Opel-Finanzchef Michael Lohscheller kommt dies jedoch nicht in Frage. GM müsse bei der Restrukturierung aufs Tempo drücken.

In Wien versucht man das Beste. Bis dato liefen heuer 860.000 Motoren und Getriebe vom Band, ein Minus von rund 20 Prozent zum Vorjahr. Kurzarbeit der 1600 Mitarbeiter wie in deutschen Werken sei aber weiter kein Thema, so Lewald. Jedoch wurden fast alle Leiharbeiter (bis auf 55) abgebaut. Lewald hält dennoch an der Feier fest: "30 Jahre erfolgreiche Produktion sind ein ausreichender Grund." Die Feier werde dem Ereignis angemessen sein, die Kosten will er nicht mitteilen.

Heuer fließen 100 Millionen Euro für Maschinen und die Fertigung des neuen Fünf-Gang-Getriebes in das Werk. Seit Errichtung gab es Investitionen von 2,2 Milliarden Euro (davon 276 Millionen an Förderungen).

