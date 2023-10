Opel-Mutter Stellantis investiert 1,5 Mrd. in chinesischen E-Autobauer

Das in den Niederlanden eingetragene Joint Venture werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sein Exportgeschäft aufnehmen. Stellantis erhalte zwei Sitze im Vorstand des chinesischen Unternehmens. Die Partnerschaft wird Stellantis dabei helfen, sein Angebot an Elektrofahrzeugen zu erweitern. Der Autobauer hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mit Fahrzeugen mit Elektromotor den gesamten Umsatz in Europa zu erwirtschaften und in den USA die Hälfte.

Der Deal, der von den Behörden noch genehmigt werden muss, sieht vor, dass Leapmotor 194,3 Millionen in Hongkong notierte Aktien für 43,8 Hongkong Dollar pro Anteilsschein an Stellantis ausgibt. Dies entspricht einem Aufschlag von 19 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Der Aktionär Dahua teilte mit, im Rahmen des Deals seine 90 Millionen Leapmotor-Aktien an Stellantis zu verkaufen.

Stellantis, das Anfang 2021 durch die Fusion der französischen PSA mit Fiat Chrysler (FCA) entstanden ist, hatte Schwierigkeiten, Autos in China zu verkaufen. Der Konzern versuchte daher, mit einem Joint Venture mit Dongfeng Motor einen Fuß in die Tür zu bekommen. Stellantis gab vor einem Jahr bekannt, sein Joint Venture, das Jeeps in China herstellt, mit der Guangzhou Automobile Group nach enttäuschenden Ergebnissen zu beenden.