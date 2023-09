Stellantis bietet in US-Autostreik 19,5 Prozent mehr Lohn

Die UAW hat das Angebot noch nicht akzeptiert, aber sie ist bereit, weiter zu verhandeln. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 40 % in den ersten drei Jahren. Sie fordert auch Verbesserungen bei der Altersvorsorge und der Arbeitssicherheit.

Der ehemalige Arbeitsminister in der Obama-Regierung, Robert Reich, heizte die Diskussion zuletzt an, indem er erwĂ€hnte, dass die drei grĂ¶ĂŸten Autobauer in den USA (Ford, Stellantis, GM) 250 Milliarden Dollar Gewinn in der vergangenen Dekade erzielten.