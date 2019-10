Opel könnte die Fusion von Fiat Chrysler mit Peugeot hart treffen

Der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer warnt, Opel könne bei der Fusion „den schwarzen Peter“ ziehen. Für fraglich hält es der Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen etwa, ob der neue Großkonzern das Rüsselsheimer Opel-Entwicklungszentrum weiter betreiben wolle. Bereits der aktuelle Sanierungsplan sieht einen Abbau von 2.000 der 6.400 Stellen in Rüsselsheim vor.

Opel betreibt auch in Wien-Aspern eine Getriebe- und Motoren-Fabrik. Im Frühjahr wurde dort bereits ein Jobabbau angekündigt: Rund 400 der insgesamt knapp 1.200 Stellen wurden gestrichen. Erst am Dienstag, also kurz vor Bekanntwerden der Fusion, hat Dudenhöffer im KURIER-Gespräch gewarnt, dass das Werk in Aspern Opfer des harten Sanierungskurses von Tavares werden könnte.