OPEC+ drosselt Fördermenge: Ölpreis steigt in Folge

Angesichts fallender Ölpreise setzte das Ölkartell, das einen weltweiten Marktanteil von etwa 40 Prozent ausweist, den eingeschlagenen Kurs der Förderkürzungen fort.

Der Verbund legte für 2024 ein Produktionsziel von rund 40,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag fest. Das bedeutet laut russischer Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec+-Fördermenge um rund 1,4 Millionen Barrel pro Tag.

Ferner werde Saudi-Arabien freiwillig in diesem Juli eine Million Barrel am Tag weniger fördern, sagte der Energieminister des Landes, Abdulasis bin Salman, am Sonntag in Wien.