Coronavirus: Der Öl-Markt hat sich angesteckt

Das Coronavirus ist aber nicht nur auf den Bannern das große Thema. Es ist auch der eigentliche Grund, warum die Ölminister diese Woche nach Wien gereist sind. Schon seit dem Ausbruch der Krankheit im Jänner in China ist eines klar: Die Ölnachfrage wird weit weniger stark ausfallen, als die Ölförderländer noch kurz zuvor erwartet haben.

Knapp 100 Millionen Fass Öl pro Tag verbraucht die Welt, etwa 28 Millionen Fass davon liefern die OPEC-Länder. Das Nachfragewachstum, das zunächst auf mehr als eine Million Fass pro Tag für heuer geschätzt wurde, wird es bei weitem nicht geben. Allein China braucht derzeit vier Millionen Fass weniger Öl pro Tag als vor der Virus-Krise.

Das Land hat seinen Ölbezug aber noch nicht so stark reduziert, ein Gutteil der Importe landet daher in den Öllagern. Die Folge: Auch wenn sich das Coronavirus in den nächsten Monaten nicht mehr weiter ausbreitet, wird China seine Ölnachfrage nicht sofort erhöhen.