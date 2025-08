Österreichische Webshops schließen viele Nutzer aus

Unzureichende Kontraste, nicht bedienbare Navigationen, fehlende Untertitel bei Videos oder keine Alternativtexte bei Bildern. 98 von 100 Websites österreichischer Unternehmen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht, obwohl viele von ihnen das eigentlich müssten. Die Unternehmensberater von EY und die Firma Risikomonitor , die untersucht haben, wie barrierefrei heimische Websites sind, orten bei heimischen Firmen Handlungsbedarf.

Am häufigsten fehlen alternative Texte für Bilder, sagt Jasmin Löw-Beer von Risikomonitor. „Das hat fast niemand.“ Ebenfalls sehr häufig sind geringe Kontraste oder fehlende Untertitel bei Videos. Bei jüngeren Unternehmen sind die Fehlerquoten deutlich geringer.

"Know-how dünn gesät"

Sowohl bei Website-Entwicklern als auch bei Firmen sei das Know-how in Bezug auf die Barrierefreiheit dünn gesät, meint Horst Schalk, dessen Firma Smardo ein Baukastensystem für barrierefreie Websites anbietet. Das liege auch daran, dass für unbeeinträchtigte Nutzer nicht unbedingt erkennbar sei, was notwendig ist, um Websites barrierefrei zu machen. So müssten etwa Buttons oder Schaltflächen mit Texten hinterlegt werden, damit sie für blinde oder sehbeeinträchtigte Nutzer vorgelesen werden können.

In Österreich leben knapp 760.000 Menschen mit einer Form von Behinderung. Der Großteil davon ist älter als 55 Jahre. Digitale Barrierefreiheit könne zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden, sagt Anja Heinrich-Huber, die bei EY für den Bereich zuständig ist. Wer Vorgaben zur Barrierefreiheit nicht befolge, schließe große Teile der Bevölkerung als Kunden aus.

Die gesetzlichen Regelungen gelten aber nicht nur für Websites, sondern auch für Laptops, Handys, Smartwatches, E-Reader, aber auch für Geld- und Ticketautomaten.