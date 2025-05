Kein barrierefreies WC: Gourmetrestaurant zu 1.700 Euro Schadenersatz verurteilt

Ein Wiener Gourmetrestaurant ist zu 1.700 Euro Schadenersatz verurteilt worden, weil ein Rollstuhlnutzer und seine Frau den Besuch wegen nicht barrierefreier WC-Anlagen absagen mussten. Der Zugang zu den WCs erfülle nicht die Anforderungen an die Barrierefreiheit, deren Benutzung sei aber untrennbar mit dem Restaurantbesuch verbunden, hieß es im Urteil des Bezirksgerichts Leopoldstadt, das der APA vorliegt. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien bestätigte das Urteil.

Der Kläger Hans-Jürgen Groß, er ist auch Präsident des Behindertenverbands ÖZIV-Burgenland, hatte im Jänner 2023 ein Abendessen zum Jahrestag des Paares geplant. Das Paar konnte das Restaurant jedoch aufgrund fehlender Barrierefreiheit der WC-Anlagen nicht besuchen, teilte der Klagsverband am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Zugang war nur über drei Stufen möglich, mobile Rampe und Haltegriff waren zum Zeitpunkt der Reservierung nicht vorhanden. Der Mann fühlte sich dadurch diskriminiert, denn ein gleichwertiger Restaurantbesuch war ihm so nicht möglich, hieß es.

Auch Partnerin diskriminiert

Das Paar klagte gemeinsam mit dem Klagsverband das gehobene Lokal auf Schadenersatz und gewann in erster Instanz. Nach einer Berufung bestätigte das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien das Urteil. Das Gericht stellte fest, dass nicht nur der Rollstuhlnutzer, sondern auch seine Ehefrau als nahestehende Angehörige diskriminiert wurde. Der Kläger erhielt 1.000 Euro Schadenersatz, seine Partnerin 700 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig, eine Revision wurde ausgeschlossen, hieß es weiter.