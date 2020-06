Online-Handel: Digital bestellt, analog zugestellt

Der Wettbewerb auf dem österreichischen Paketmarkt wird härter. Der Konkurrent des Marktführers Post, DPD, baut das Geschäft mit Privatkunden aus und will wie die Post vom zunehmenden Online-Handel profitieren. Konkret soll die Zahl der Paketshops bis Ende des Jahres auf 800 verdoppelt werden. Damit will der mit 13 Prozent Marktanteil zweitgrößte Zusteller bei Privatpaketen (siehe Grafik) künftig verstärkt bei privaten Paket-Empfängern und -versendern punkten. Künftig können, so DPD-Austria-Chef Rainer Schwarz, auch Privatkunden Pakete in einem der Shops absenden. Bisher war der Paketdienst, der mehrheitlich den heimischen Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger gehört, im Privatkundenbereich auf sogenannte B2C-Pakete von Firmen an Private spezialisiert.

Die B2C-Schiene bleibt auch künftig neben dem Versand von Paketen von Firma zu Firma (B2B) die wichtigste bei DPD. Mit der Verdoppelung der Zahl der Shops soll aber nicht nur der Paket-Verkehr zwischen Privaten forciert, sondern auch der durch den zunehmenden Online-Handel stark wachsende Paket-Versand von Firmen an Private angekurbelt werden. Dabei hofft DPD Austria der Paket-Offensive des Marktführers Post Paroli bieten zu können. Etwa mit den Öffnungszeiten in den branchenfremden Paketshops auch am Samstag. Oder mit der Festlegung eines Wunsch-Zustelltages nach vorheriger Ankündigung der voraussichtlichen Zustellung per Mail oder SMS.