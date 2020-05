Online-Handel: Aus 28 Märkten wird einer

Stolze 415 Milliarden Euro an zusätzlichem Wirtschaftswachstum hält die EU-Kommission für möglich, sollte in den nächsten Jahren die Verwirklichung eines Digitalen Binnenmarktes für die 28 EU-Staaten gelingen. Am Mittwoch präsentiert Kommissionsvize Andrus Ansip die Strategie der Brüsseler Behörde. In dem 18-seitigen Dokument, dessen Entwurf dem KURIER vorliegt, sind einige Punkte enthalten, die bei Politikern, Konzernen oder Kunden Gegenwind erzeugen dürften.