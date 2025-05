OMV kündigt riesiges neues Wasserstoff-Projekt an

Die OMV hat am Mittwoch in der Raffinerie Schwechat feierlich eine Anlage zum Kunststoffrecycling eröffnet. Im Zuge dessen wurde auch bekanntgegeben, dass der Mineralölkonzern die Investitionsentscheidung für ein großes neues Wasserstoffprojekt getroffen hat. In Bruck an der Leitha soll in den kommenden Jahren eine Elektrolyseanlage zur Herstellung grünen Wasserstoffs mit einer Leistung von 140 Megawatt entstehen.