Heftige Spekulationen über die neue OMV-Spitze

Die Nachricht, dass OMV-Chef Alfred Stern seinen Vertrag nicht verlängern will, kam am Dienstag selbst für die Aufsichtsräte überraschend. Aus persönlichen Gründen, wie der 60-jährige Top-Manager mitteilte. Umso heftiger wird in Wirtschaftskreisen darüber spekuliert, wer ab September 2026 an der Spitze von Österreichs größtem Industriekonzern stehen wird.

Erstmals könnte bei der OMV eine Frau als Vorstandsvorsitzende in die Chefetage einziehen.