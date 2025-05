Start für den größten Elektrolyseur Österreichs

Die OMV hat die leistungsfähigste Anlage des Landes zur Herstellung grünen Wasserstoffs in Betrieb genommen. Der Elektrolyseur in der Raffinerie Schwechat bei Wien hat eine Kapazität von 10 Megawatt und kann bis zu 1.500 Tonnen des Gases pro Jahr erzeugen. Laut der OMV sei es damit erstmals möglich, grünen Wasserstoff in kommerziellem Maßstab zu erzeugen. Die bisher größte Anlage des Landes steht im Stahlwerk der Voestalpine in Linz und kommt auf eine Leistung von 6 Megawatt.