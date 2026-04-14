OMV reduziert eigenmächtig die Spritpreisbremse

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Seit Anfang April gilt an Österreichs Tankstellen die Spritpreisbremse. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf stark gestiegene Treibstoffpreise infolge des Iran-Kriegs und soll Autofahrerinnen und Autofahrer um 10 Cent pro Liter entlasten. Die Preisreduktion setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Einerseits hat der Staat die Mineralölsteuer um fünf Cent gesenkt, andererseits wurden die großen Mineralölkonzerne per Verordnung verpflichtet, ihre Gewinnmargen um fünf Cent pro Liter zu reduzieren. Der größte heimische Player stellt diese Regelung nun infrage. Die OMV kündigte an, beim Diesel nicht mehr auf die vollen fünf Cent, sondern künftig nur noch auf 2,8 Cent pro Liter zu verzichten, berichtet das Ö1-Morgenjournal.

Weitergabe nicht möglich Zur Begründung verweist die OMV auf die Versorgungssicherheit. In einer Stellungnahme gegenüber dem ORF argumentiert der Konzern, dass Österreich deutlich mehr Diesel verbraucht, als die heimische Raffinerie produzieren kann. Mehr als die Hälfte müsse daher importiert werden. Bei diesen Importen aus dem Ausland habe sich ein Preisabschlag von fünf Cent pro Liter nicht durchsetzen lassen. Deshalb sei auch die vollständige Weitergabe der Spritpreisbremse wirtschaftlich nicht möglich. Ein interner Brief, den die OMV an Großkunden wie Tankstellenbetreiber versandt hat, bestätigt dieses Vorgehen: Demnach zieht der Konzern beim Diesel nur noch 2,8 Cent je Liter vom Preis ab – und damit deutlich weniger als gesetzlich vorgesehen.

Notfallsklausel Rechtlich bezieht sich die OMV auf eine Art Notfalls- bzw. Schutzklausel, die sich in der Verordnung zur Spritpreisbremse findet, wonach Unternehmen nicht verpflichtet sind, Treibstoff ohne "angemessenen Gewinn" zu verkaufen. Auf genau diese Formulierung beruft sich die OMV nun und betont, man halte sich strikt an geltendes Recht. Offen bleibt allerdings, was konkret als "angemessener Gewinn" gilt. Das wird nun geprüft: Die E-Control, zuständige Aufsichtsbehörde, hat bereits eine Untersuchung angekündigt. Auch das Wirtschaftsministerium will eine Sonderprüfung einleiten.