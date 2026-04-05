Seit Gründonnerstag ist die Spritpreisbremse für Benzin und Diesel an der Tankstelle in Kraft. Die mit den Stimmen der Dreierkoalition und der Grünen beschlossene Regelung wird laut einer OGM-Umfrage für den KURIER (1.046 Wahlberechtigte, Schwankungsbreite: +/– 3,0 %) von 51 % der Befragten für gut befunden. Jeder Dritte (33 %) lehnt den Eingriff in den Markt ab – allen voran FPÖ-Wähler (55 %).

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Das Gros der Befragten (56 %) gibt an, dass die gestiegenen Preise seit Beginn des Iran-Kriegs keine Auswirkungen auf ihre Fahrgewohnheiten haben – 25 % steigen indes weniger häufig ins Auto.