OMV: Löscher-Brief für Anlegerschützer Rasinger "unprofessionell"

Grundsätzlich sei es richtig, wenn ein Hauptaktionär in einer Gesellschaft entsprechend vertreten ist, auch wenn es ein staatlicher Eigentümer ist, sagt Rasinger. Die Republik Österreich ist mit 31,5 Prozent größter Aktionär der OMV, gemeinsam im Syndikat mit Abu Dhabis Staatsfonds IPIC kann die Republik auf eine Stimmenmehrheit bauen. Der staatliche Vertreter solle allerdings "kein politischer Funktionär oder Altfunktionär" sein, sondern ein Experte aus der Staatsholding.

Rasinger leitet unverändert die IVA. Der Plan, eine neue Interessensvertretung für Anleger auf Basis einer gemeinnützigen Stiftung auf die Beine zu stellen, in der Rasinger selber dann keine führende Funktion mehr hätte, sei noch nicht verwirklicht. "Bei der Umsetzung hat es Probleme gegeben, weil die Gemeinnützigkeit noch nicht erreicht werden konnte", so Rasinger. In der Zukunft solle die IVA nur mehr für Squeeze-Out-Klagen auf den Plan treten, Rasinger als Beirat in der gemeinnützigen Stiftung auftreten. Bis das neue "Vehikel" operativ ist, bleibt Rasinger als IVA-Chef präsent.