OMV investiert kräftig in die Biodiesel-Produktion

Die OMV will in der Raffinerie Schwechat schrittweise bis 2023 knapp 200 Mio. Euro in die Produktion von Biokraftstoffen aus Pflanzenölen und flüssigen Abfällen wie Altspeiseöl investieren. Künftig sollen dort bis zu 160.000 Tonnen flüssiger Biomasse zu CO2-neutralen Kraftstoffen umgewandelt werden, kündigte die OMV heute (Dienstag) an.

In ihrem gesamten Produktportfolio will die OMV bis 2025 mindestens 60 Prozent Erdgas und CO2-freie Produkte haben. Die OMV geht davon aus, dass ihr Bedarf an hydrierten Biokraftstoffen sich bis 2030 verzehnfachen wird.