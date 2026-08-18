OMV-Großprojekt: Politik fordert Neptun-Gas für Österreich

Die Situation ist absurd. Da ist die teilstaatliche OMV maßgeblich an Europas größtem Gasprojekt, Neptun Deep, im Schwarzen Meer vor Rumänien, beteiligt. Trotzdem soll Österreich nicht mit dem günstigen Schwarzmeer-Gas beliefert werden, das ab 2027 gefördert wird.

Außerdem ist die BRUA-Pipeline, die das Gas von Rumänien über Ungarn nach Baumgarten bringen könnte, am letzten Teilstück nicht nutzbar, der KURIER berichtete.

„Überhaupt nicht nachvollziehbar“ ist die Situation für die Energiesprecherin der Neos, Karin Doppelbauer. Sie fordert schon seit Längerem, „dass die OMV endlich dafür sorgt, dass Mengen dieses Gases nach Österreich kommen“. Auch, dass die Pipeline nicht ertüchtigt werde, sei völlig unverständlich. Die Kapazitäten müssten dringend ausgebaut werden.

SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll sieht es ebenfalls kritisch, dass die derzeitigen Pipeline-Kapazitäten in Ungarn unzureichend sind. Er setzt seine Hoffnungen auf den neuen ungarischen Regierungschef Péter Magyar. „Es ist vernünftig, mehrere Lieferanten zu haben. Ungarn hat einen neuen Ministerpräsidenten, und auch bei der OMV wechselt die Führungsetage.“ Die neuen Köpfe könnten, hofft Schroll, „wieder Bewegung in die internationalen Diskussionen bringen“.

Derzeit haben die beiden Projektpartner im Schwarzen Meer aber kein Gas für Österreich vorgesehen. Das Konsortium besteht zu je 50 Prozent aus der staatlichen rumänischen Romgaz und der mehrheitlich börsenotierten OMV-Tochter Petrom mit Sitz in Bukarest.

Bereits seit Bekanntwerden des Projekts hieß es, das Gas sei nicht für Österreich bestimmt. Das dürfte auch mit der mangelnden Beliebtheit Österreichs seit dem Schengen-Disput zu tun haben. Der deutsche Energiekonzern Uniper hat bereits einen Liefervertrag abgeschlossen, der Großteil des Gases soll nach Südosteuropa, Ungarn und in die Ukraine fließen.