OMV-Gasschatz: Warum Österreich leer ausgeht

Es ist das größte Gasprojekt in der EU. Mehr als 100 Milliarden Kubikmeter lagern in einem riesigen Feld 160 Kilometer vor der rumänischen Küste. Das Vorkommen wurde auch hierzulande als „Gasschatz im Schwarzen Meer“ gefeiert. Denn Neptun Deep gilt eigentlich auch als österreichisches Projekt.

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Ab 2027 soll das erste Gas gefördert werden, pro Jahr rund 8 Milliarden Kubikmeter. Rumänien steigt zum größten Produzenten in Europa auf und wird zum Netto-Exporteur. Die jährliche Produktionsmenge entspricht, je nach Verbrauchsjahr, in etwa dem Gasbedarf von ganz Österreich.

Vertrag mit Uniper In Insiderkreisen heißt es, OMV Petrom habe bereits einen 5-Jahres-Vertrag ab 2027 über 15 TWh mit dem deutschen Energiekonzern Uniper abgeschlossen. Petrom gab dazu bis dato keine Stellungnahme ab. Zur Erinnerung: Uniper war Partner der OMV beim milliardenteuren Russland-Desaster. Ab Mitte 2027 wird Ungarn mehr Gas benötigen, dann laufen die Russland-Lieferungen sanktionsbedingt aus. Ungarn will das Russengas durch rumänisches Gas kompensieren. Sowie auch weiter in die Ukraine liefern, deren Gas-Infrastruktur durch den Krieg schwer beschädigt ist. OMV Petrom ist außerdem der wichtigste Gas-Lieferant von Moldau. Das Neptun-Gas könnte physisch gar nicht nach Österreich geliefert werden. Denn die sogenannte BRUA-Pipeline von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach Österreich hat auf den letzten Kilometern in Ungarn einen Flaschenhals. Die Pipeline entstand mit starker finanzieller Unterstützung der EU, „schon 2013 ging es darum, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren“ (Granig).

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