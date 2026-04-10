Erstmals eine Frau an der Spitze der OMV

Lange hat die Suche gedauert. Am Freitag beschloss der Präsidial- und Nominierungsausschuss des OMV-Aufsichtsrates, dem Plenum Emma Delaney zur Bestellung zur Vorstandsvorsitzenden und CEO zu empfehlen. Stark anzunehmen, dass der Gesamt-Aufsichtsrat sich an die Empfehlung halten wird. Damit gelangt erstmals eine Frau an die Spitze von Österreichs größtem Industrieunternehmen.

Emma Delaney, eine irische Staatsbürgerin, sei eine ausgewiesene Energie-Expertin, langjähriges Mitglied des Top-Managements von bp und verfüge über drei Jahrzehnte einschlägige Berufserfahrung.