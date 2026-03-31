OMV-Adnoc: Wolken über dem neuen Welt-Konzern

Jahrelang wurde verhandelt, am Dienstag wurde der Mega-Deal formell vollzogen. Die teilstaatliche OMV und der Großaktionär Adnoc, staatlicher Ölkonzern von Abu Dhabi, fusionieren ihre Chemiesparten zum Giganten Borouge Group International (BGI). Die Zentrale ist ebenso wie der Steuersitz in Österreich.

Österreich erhält zweifellos einen Konzern von Weltrang und der sonst eher trocken formulierende Noch-OMV-Chef Alfred Stern übertreibt nicht, wenn er jubelt, „wir spielen da in der Welt mit“. Die Fusion macht grundsätzlich Sinn. Nicht nur für Adnoc, die OMV-Kunststoff-Tochter Borealis profitiert besonders davon.

Die auf Europa ausgerichtete Borealis hätte im Alleingang wenig Wachstumsperspektiven, schätzen Experten. Die operative Ertragskraft (Ebitda-Marge) lag zuletzt bei der ebenfalls hinein fusionierten nordamerikanischen Nova Chemicals bei rund 25 Prozent, für Borouge bei 45 Prozent, für Borealis allerdings bei nur 15 Prozent. Dafür ist Borealis in der neuen Gruppe in der Forschung und bei Patenten führend.

Borealis kann also künftig im Konzert der Weltkonzerne mitspielen ein. Polyolefine gehören zu den wichtigsten Kunststoffen weltweit, der breite Einsatzbereich der Granulate umfasst Automobilindustrie, Verpackungen, Konsum, Elektronik und Bau bis zu Haushaltswaren. Nur zwei chinesische Hersteller und Exxon (USA) sind derzeit noch größer als BGI.

Doch in der angespannten geopolitischen Lage sind einige Wolken über dem jungen Welt-Konzern aufgezogen. Einerseits der Iran-Krieg, Adnoc-Anlagen wurden bereits beschädigt, die Produktionsanlagen von Borouge sind in der gefährdeten Zone. Noch unklar ist, wie sich die Sperre der Straße von Hormus auf den Export der Granulate auswirkt. Niemand kann derzeit beurteilen, wie lange der Krieg dauern wird.