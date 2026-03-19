Das lange Warten auf den neuen Chef der OMV

Die Zeit drängt mittlerweile. Österreichs größtes Industrie-Unternehmen droht bald in eine veritable Führungskrise zu schlittern. Immer noch hat der Aufsichtsrat des OMV-Konzerns keinen Nachfolger für Noch-CEO Alfred Stern gefunden. Aktionäre, Stakeholder und die Belegschaft sind bereits einigermaßen verunsichert, hört man. Am 20. Mai 2025 teilte Alfred Stern, 61, überraschend mit, dass er seinen Vertrag als CEO nicht mehr verlängern werde. Stern hatte seinen Abschied deswegen so frühzeitig angekündigt, um eine ordnungsgemäße Hofübergabe zu gewährleisten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lisa Leutner Alfred Stern kündigte seinen Abgang frühzeitig an

Immerhin das erste Mal seit vielen Jahren, dass ein OMV-Chef ohne heftiges vorheriges Hauen und Stechen den Konzern verlässt. Am 31. August 2026 läuft Sterns Vertrag ab, genügend Zeit, einen Nachfolger zu finden, würde man meinen. Immer wieder hieß es, die Entscheidung werde bald fallen. Namen kursierten und verschwanden wieder. Etwa Ex-Borealis-Chef Thomas Gangl oder der glücklose Ex-Lenzing-CEO Stefan Doboczky. Auch Christina Verchere, CEO der rumänischen OMV-Petrom, wurde als Kandidatin gehandelt. Mit der ersten Frau als OMV-Chefin dürfte es aber nichts werden, Verchere habe kein Interesse, wird intern kolportiert. Sie stellt gerade Europas größtes Gas-Projekt („Neptun Deep“) im Schwarzen Meer auf. OMV-Aufsichtsratschef Lutz Feldmann sprach gegenüber Reuters von einer möglichen Entscheidung zu Jahresende 2025. Dadurch, dass Stern frühzeitig informiert habe, „stehen wir nicht unter Zeitdruck“. Das trifft nicht mehr zu. Allgemein war erwartet worden, dass der Aufsichtsrat bei seiner Sitzung am Donnerstag den neuen CEO präsentiert – zehn Monate nach der Ankündigung von Stern. Aber wieder nix. Es ist nicht einfach, für ein Unternehmen in der Größenordnung der OMV einen Kandidaten zu finden, doch Brancheninsider wundern sich schon über diesen „unüblich langwierigen Suchprozess“.