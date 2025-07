Aufregung in der OMV: Ex-Chef Rainer Seele ist zurück

Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bei aller Banalität trifft dieses Sprüchlein in der heimischen Wirtschaftsszene derzeit wohl auf keinen Manager so perfekt zu wie auf den ehemaligen OMV-Chef Rainer Seele. Der Deutsche kommt allerdings nicht über die Hintertüre wieder zurück in Österreichs größtes, teilstaatliches Industrie-Unternehmen, sondern beim Haupteingang.

In den vergangenen Wochen soll Seele, wird im Unternehmen berichtet, dort ein und ausgegangen sein. Was in der Belegschaft für ziemliches Aufsehen sorgte.