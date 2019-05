OMV-Aufsichtsrat: Eine Frau statt Ex-Minister Schelling

Statt Schelling geht mit der Hauptversammlung am 14. Mai Cathrine Trattner in den Aufsichtsrat. Die Steuerberaterin und Finanzmanagerin jobbt in Deutschland und ist die Tochter von Gilbert Trattner, blauer Aufsichtsratschef der ÖBB-Holding. Die FPÖ reklamierte das Aufsichtsrats-Mandat für sich. Die fachlich bestens qualifizierte Expertin wird den Prüfungsausschuss leiten, sie sitzt seit 2018 auch im Universitätsrat der Vetmeduni Wien.