Schaden für EU durch Korruption verdoppelt

Olaf-Chef Giovanni Kessler sagt, man habe sich „auf die Fälle konzentriert, in denen der größte Handlungsbedarf bestand und bei denen wir wirklich etwas bewegen konnten“. Dies seien die Bereiche Zoll, Außenhandel, Strukturfonds und Zigarettenschmuggel gewesen.

Zu den Aufgaben von Olaf gehört es auch, Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit der Verwendung von EU-Geldern nachzugehen. Im Vorjahr hat die Behörde den Mitgliedsstaaten nach eigenen Angaben empfohlen, 901 Millionen Euro für den EU-Haushalt zurückzufordern.

Der durch Korruption entstandene Schaden im EU-Budget habe sich gegenüber 2013 mehr als verdoppelt. Zu den größten Fällen des Vorjahres zählt die Förderung eines Hafenbaus in Spanien, bei dem durch unsaubere Auftragsvergabe und Betrug ein Schaden von bis zu 247 Millionen Euro entstanden sein soll.

Beim Bau und der Ausstattung eines Ärztezentrums in Ungarn soll das Zentrum in Konspiration mit einem Zulieferer die Preise manipuliert und so übermäßig viel EU-Förderung kassiert haben. Aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung flossen 674.000 Euro in dieses Projekt.