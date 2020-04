Offenbar fix: Strugl folgt Anzengruber als Verbund-Chef

Er galt schon länger als logischer Nachfolger, jetzt ist es offenbar fix. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) in ihrer Samstag-Ausgabe berichten, wird Michael Strugl Anfang Jänner 2021 dem langjährigen Generaldirektor Wolfgang Anzengruber als neuer Vorstandsvorsitzender beim Stromkonzern Verbund nachfolgen. Anzengruber wird im Herbst 64 Jahre.

Fixiert hat das der Aufsichtsrat des börsennotierten Unternehmens dem Bericht zufolge bereits in einer Sitzung am 17. März, offiziell kommuniziert wurde die Entscheidung bisher nicht. Auch am Samstag gab es keine Aussendung dazu.

Der frühere oberösterreichische ÖVP-Landespolitiker Strugl (56) war erst Anfang 2019 zum Verbund gewechselt. Davor war der studierte Jurist und Wirtschaftswissenschafter fünf Jahre lang oö. Wirtschaftslandesrat gewesen. Der Vertrag von Anzengruber, seit 2009 Vorstandschef des größten heimischen Stromversorgers, läuft mit Jahresende aus.