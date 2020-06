ÖVP-Mandatar: Für CO2-arme Produktion soll Mehrwertsteuer halbiert werden

Die europäische Industrie soll in den nächsten Jahren eine Renaissance erleben – das fordern viele europäische Spitzenpolitiker. Doch wie verträgt sich das mit den Klimazielen, die sich die EU gesetzt hat und deren Neufassung die Kommission unlängst vorgelegt hat? "Wir wollen erreichen, dass es neben den drei Klima-Zielen (Reduzierung der CO 2 -Emmissionen, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, Steigerung der Energieffizienz, Anm.) ein viertes Ziel gibt: Die Steigerung der Industrie-Quote auf 20 Prozent des BIP", sagt ÖVP-EU-Mandatar Paul Rübig zum KURIER. "Wir haben in der Krise gesehen, dass Österreich und Deutschland mit einer Quote von über 20 Prozent deutlich besser dastehen als etwa Griechenland mit elf oder Frankreich mit zwölf Prozent, die eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit haben."

Ergo müsse das Umfeld in Europa Industrie-freundlicher werden, fordert Rudolf Zrost, Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg und Vertreter des Fachverbandes Steine und Keramik: "Derzeit zahlen wir in der EU drei Mal so viel für Strom und vier Mal so viel für Gas wie in den USA." Das Ergebnis: "Die Absetzbewegung aus Europa hat bereits begonnen. Es dauert Jahre, bis Sie diesen Prozess wieder umkehren können." Große Unternehmen würden vor allem in den USA und in Kanada investieren, "weil die es verstanden haben, die Industrie anzuziehen", sagt Zrost. Hier müsse Europa nachziehen: "Wir haben natürlich den Anspruch, unseren Kindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen – aber ohne Job ist es auch nicht lebenswert."