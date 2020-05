ÖVAG: Test lässt Verkauf der Osttochter unberücksichtigt

Die ÖVAG hat den Stresstest nicht geschafft. Sie bleibt mit einer Kernkapitalquote von 4,5 Prozent unter der vorgegebenen Schwelle von 5,0 Prozent. "Das ist nicht erfreulich und wir nehmen es natürlich ernst", sagte Generaldirektor Gerald Wenzel. "Gleichzeitig zeigt es, dass wir uns am richtigen Weg befinden." Der Vorstand habe bereits im Vorjahr begonnen, Maßnahmen zur Kapitalstärkung einzuleiten. Der Test habe aber nur alle bis Ende April 2011 beschlossenen Maßnahmen berücksichtigt.



Dazu zählen der Verkauf des sechsprozentigen RZB-Anteils an die Raiffeisenlandesbanken sowie der Verkauf der Volksbank International (VBI) an die russische Sberbank. Die Umsetzung dieser beiden Deals würde laut Nationalbank die Kernkapitalquote der ÖVAG auf 6,5 bis 7,0 Prozent pushen.