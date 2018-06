Österreichs Wirtschaft viel besser unterwegs als die deutsche

Bei der EZB-Sitzung wurde zwar das Ende der Anleihenkäufe per Dezember beschlossen. Die Leitzinsen werden noch länger bei 0,0 Prozent bleiben, kündigte die EZB am Donnerstag an. „Wir sollten mit der Normalisierung aber nicht allzu lange warten“, mahnt Nowotny.

Der Zinsabstand zwischen dem Euroraum und den USA ist derzeit der höchste seit 1999 – und wird weiter wachsen. Das biete Anreize für Trades, meint Nowotny. Investoren könnten sich billige Euro ausborgen und in Dollar anlegen. Tendenziell würde das eine weitere Abschwächung des Euro-Kurses bedeuten.