Österreichs Wirtschaft trotzt den Krisen

Die gute Nachricht: Nach Lettland, Estland und Finnland legte die heimische Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2011 EU-weit am stärksten zu. Im zweiten Quartal betrug das Wachstum laut jüngsten WIFO-Berechnungen 1,0 Prozent - das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als von Jänner bis März. Im Jahresabstand bremste sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,2 auf 3,7 Prozent ab.



Die schlechte Nachricht: Große Volkswirtschaften wie Frankreich oder Spanien büßten weiter deutlich an Dynamik ein. Insgesamt legte die Wirtschaftsleistung der 17 Euro-Länder nur um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu.



Vor allem der deutsche Konjunkturmotor kam gehörig ins Stottern, die Wirtschaft stagnierte im Vergleich zum ersten Quartal fast (+0,1 Prozent). So wenig war Deutschland seit dem Höhepunkt der Finanzkrise Anfang 2009 nicht mehr gewachsen. Vor allem rückläufige Konsumausgaben und Bauinvestitionen bremsten die größte Volkswirtschaft Europas.



Wer jetzt angesichts besserer rot-weiß-roter Wirtschaftsdaten schelmisch mit dem Finger Richtung Deutschland zeigt, dem sei in Erinnerung gerufen, dass Österreichs Wirtschaft mit der deutschen aufs Engste verzahnt ist - ein schwächelndes Deutschland ist mittelfristig Gift für die heimischen Unternehmen.