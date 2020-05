Konjunktur strauchelt, Arbeitslosigkeit steigt

"Der ungleichmäßige globale Aufschwung wird sich fortsetzen, und zwar ungeachtet der Rückschläge in diesem Jahr", lautet der Befund des IWF. Gestützt werde er insbesondere durch eine unterstützende Geldpolitik in den großen Industrieländern und damit verbundenen günstigen Finanzierungsbedingungen.

Allerdings berge auch die hochexpansive Geldpolitik Risiken, wie etwa das einer steigenden Bereitschaft in der Wirtschaft, riskante Engagements einzugehen. In den Industrieländern sollte die Geldpolitik aktuell aber weiter locker bleiben. Eine Kurswende stehe wohl als erstes in den USA an, während in der Eurozone und in Japan noch der Kampf gegen die ungewöhnlich niedrige Teuerung im Vordergrund stehen sollte.