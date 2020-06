Im Schnecken-Rennen nur noch Verfolger

Woran liegt’s, dass der Österreich-Bonus zum Malus geworden ist? Die Experten haben dafür drei Erklärungen parat:

Die Krisenländer. Spanien, Irland, Portugal und Griechenland haben in den Vorjahren das Wachstum des Euroraums gedrückt, jetzt geht es dort (zum Glück) bergauf. Für Österreich werde es dadurch schwieriger, den Vorsprung zu halten, sagen die Forscher – ein Statistik-Effekt. Waren also gar nicht wir so gut, sondern die anderen so schwach? „Ja und nein“, sagte IHS-Experte Hofer. Es hätte noch schlimmer kommen können. Auch hochgelobte Länder wie Finnland oder Niederlande hätten Rezessionen durchgemacht.

Das internationale Umfeld. Zuletzt hat der Export das Wachstum gerettet. Jetzt schwächelt außer den USA die gesamte Welt. Das trifft Österreichs Ausfuhren, bei denen Maschinen, Anlagen und Industrie-Ausrüstungen eine große Rolle spielen. „ Österreichs Industrie geht ein bisserl die Luft aus“, sagte Hofer.

Hausgemachte Gründe. Es wäre zu billig, das Ausland verantwortlich zu machen, konterte indes Christian Helmenstein von der Industriellenvereinigung (IV). Das müsste Deutschland nämlich noch stärker spüren. Der Nachbar stehe aber besser da. Schuld am Schwächeln seien vielmehr zu geringe Investitionen und Fehler der Regierung. Deren Zick-Zack-Kurs bei der Besteuerung von Konzerntöchtern, Stiftungen und die Vermögenssteuerdebatte hätten die Verlässlichkeit des Standorts angekratzt, befand der Ökonom. „Gute Stimmung hatten wir schon lange nicht mehr“, sekundierte auch Hofer. Er vermisst Fortschritte in Sachen Wettbewerbsfähigkeit.

Und nicht zuletzt halten Herr und Frau Österreicher ihre Geldbörsen fest umschlossen. „Wir sehen seit eineinhalb Jahren eine Konsumschwäche, die sich in den nächsten Quartalen fortsetzen wird“, erwartet Jürgen Bierbaumer-Polly vom Wifo. Die geplante Steuerreform könnte den Konsum zwar anschieben. Als Heilmittel gegen die aktuelle Tristesse komme das aber zu spät.