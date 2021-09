Österreichs Top-Manager befürworten Ökologisierung des Steuersystems

Ergebnis: Die klare Mehrheit von 57 Prozent der Führungskräfte hält Maßnahmen zur Ökologisierung des Steuersystems für sinnvoll. Nur 24 Prozent sind dagegen, 19 Prozent der Befragten sind sich noch unsicher.

Deloitte-Experte Herbert Kovar sagt: „In Krisenzeiten kann der Nachhaltigkeitsgedanke leicht ins Hintertreffen geraten. Die Mehrheit der Unternehmen beweist aber Weitblick und ist offen für eine Ökologisierung in der Steuerpolitik.“

An konkreten Maßnahmen wünschen sich die Firmenchefs vor allem Anreize für umweltbewusstes Verhalten. In der Studie rangieren die Förderung beziehungsweise Prämienzuschüsse für „ökologisch sinnvolle Maßnahmen“ ganz oben im Ranking. Aber schon auf Platz drei folgen erstaunlicherweise -Steuern. Erstaunlich deshalb, weil sich die Führungskräfte an anderer Stelle klar gegen neue Steuern und Belastungen aussprechen.

Kovar im KURIER-Gespräch: „Wir müssen den Globus retten und nicht nur Österreich. Daher müssen die Maßnahmen intelligent umgesetzt werden, damit nicht Unternehmen abwandern und woanders weniger grün produziert wird. Das wäre eine Verschlimmerung.“

Andere potenzielle Belastungen, die sich die Politik überlegen könnte, wie die Erhöhung der Mineralölsteuer, der NoVA oder der motorbezogenen Versicherungssteuer, rangieren weit abgeschlagen. Kovar: „Aus Sicht der Befragten sollten im Rahmen der Ökologisierung im Sinne eines positiven Lenkungseffektes primär steuerliche Anreize geschaffen und – von -Steuern abgesehen – nur im untergeordneten Ausmaß Belastungen erhöht werden.“