Vorfreude bei Unternehmen: KöSt soll gleich zwei Mal sinken

Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer sagt: "Die Corona-Krise hat uns drastisch vor Augen geführt, dass eine solide Eigenkapitalausstattung Unternehmen und Wirtschaft resistenter gegen Krisen und externe Schocks machen. Maßnahmen zur Erhöhung der Eigenkapitalquote der Unternehmen in Österreich sollten daher nach der Covid-Krise Priorität haben."

Und weiter: "Die steuerlichen Abzugsfähigkeit von Eigenkapitalzinsen wäre ein wirksames Instrument, damit Betriebe ihre Eigenkapitalquote erhöhen können, das bestätigt unsere Anfrage an den Budgetdienst des Nationalrats. Damit könnte die steuerliche Benachteiligung von Eigenkapital reduziert werden, und zudem - je nach Ausgestaltung der Maßnahme – gezielt KMUs oder innovative Start-Ups gefördert werden. Und auch das Veranlagen in Betrieben muss erleichtert und attraktiver werden. Anstatt Geld auf dem Sparbuch zu lagern oder in Immobilien zu veranlagen, sollte die Beteiligung von Privaten an Unternehmen gefördert werden, etwa durch einen Beteiligungsfreibetrag für Privatpersonen, die in Unternehmen investieren, oder eine Vereinheitlichung der KESt auf 25 Prozent."