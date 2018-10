Österreichs Stahlbauer feilen an besserem Image

„Das Image von Stahl ist angekratzt“ oder „ Stahl kann brechen“ – es sind Sätze wie diese, die Thomas Berr nach Erdbebenunglücken oder Brückeneinstürzen fassungslos machen. Dem Präsidenten des Österreichischen Stahlbauverbandes ist beim Hören solcher Nachrichten schon der Kaffeelöffel aus der Hand gefallen. „ Stahl bricht nicht, Stahl verbiegt sich“, sagt Berr und kommt damit auf einen der vielen Mythen zu sprechen, gegen die heimische Stahlbauer kämpfen.

Noch immer fühlt sich die Branche gegenüber Holz und dem Massivbau, also Bauten aus Beton oder Ziegel, diskriminiert. Bauordnungen und Brandschutzverordnungen würden Stahl benachteiligen. Stahlgebäude würden im Brandfall einstürzen, so die landläufige Meinung. „Seit dem Zweiten Weltkrieg ist so etwas bei uns nicht mehr passiert“, sagt Berr. Stahl senke sich im Brandfall langsam ab, der Tod von Brandopfern trete meist durch Rauchgasvergiftung ein. Wolle man für einen besseren Brandschutz sorgen, so solle man sich auf Fluchtwege und passiven Brandschutz (Maßnahmen, die den Ausbruch von Bränden verhindern) konzentrieren.

Die positiven Eigenschaften von Stahl sind vielfältig, so Berr. Am Bau könne man große Teile vorfertigen, wodurch die Bauzeit minimiert werde. Stahl sei zu fast 100 Prozent recyclebar und langlebig. Wenn eine Konstruktion verstärkt werden muss – wie bei Brücken aus den 70-er Jahren, die heute wesentlich mehr Verkehr aushalten müssen als früher – sei das durch Anschweißen oder Anbauten gut möglich. Auch Ermüdungen seien leichter zu erkennen. Der Brückeneinsturz in Genua im August wäre nicht passiert, wäre das gerissene Stahlteil nicht mit Beton verhüllt gewesen. „Ermüdungen sind beim Stahl sehr gut ermittelbar“, so Berr.