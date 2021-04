Österreichs BIP soll heuer um 3,5 Prozent wachsen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet nach dem Corona-Einbruch im vorigen Jahr für heuer ein Wachstum der österreichischen Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent und für kommendes Jahr einen Anstieg um 4,0 Prozent. Damit ist der IWF laut neuestem "World Economic Outlook" von Dienstag für heuer etwas optimistischer als zuletzt Wifo und IHS, nicht aber für 2022.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) ging im März für 2021 von 2,3 bzw. 1,5 Prozent BIP-Plus in einem Öffnungs- und einem Lockdownszenario aus und erwartete 4,3 bzw. 4,7 Prozent Expansion in den beiden Szenarien für 2022. Das Institut für Höhere Studien (IHS) rechnete für heuer mit 2,6 Prozent realem Zuwachs und für 2022 mit 4,3 Prozent Plus.

Voriges Jahr war Österreichs Wirtschaft um 6,6 Prozent geschrumpft - nach einhelliger Sicht von IWF, Wifo und IHS.

Zum Vergleich: Für Deutschland erwartet der IWF heuer ein BIP-Wachstum von 3,6 Prozent und für kommendes Jahr von 3,4 Prozent, nach 4,9 Prozent BIP-Rückgang im abgelaufenen Jahr. Für die Eurozone rechnet der Währungsfonds für 2021 und 2022 mit 4,4 sowie 3,8 Prozent Zuwachs, nach einem Minus von 4,9 Prozent im abgelaufenen Jahr.