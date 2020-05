Österreichischer Reiseverband fordert Corona-Hilfsfonds

Josef Peterleithner, Präsident des Österreichische Reiseverbands (ÖRV) hat im Ö1-Morgenjournal vor einer Pleitewelle bei Reiseveranstaltern gewarnt. Wolle man vermeiden, dass hunderte Reisebüros pleite gehen, brauche es nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung des Staates.

Es gebe derzeit "so gut wie keine Neubuchungen", erklärte Peterleithner. Reisebüros und Reiseveranstalter hätten seit der Corona-Krise "nur Ausgaben an Personalkosten, an teuren Mietkosten bzw. auch durch die Rückzahlung der Anzahlungen" bereits gebuchter Reisen. Immerhin sei vor der Corona-Krise schon etwa 50 Prozent der Sommersaison gebucht worden.