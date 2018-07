Österreichische Holzfirmen im Visier der Umweltschützer

Das zuletzt forcierte GPS-Tracking-System für die Holz transportierenden Lkw greift aus ihrer Sicht zu kurz, da nur für einen Teil des Holzes und dort nur für einen Teil des Weges die Rückverfolgbarkeit sichergestellt werden könne. Unter dem Strich lande weiterhin illegales Holz aus Rumänien und der Ukraine in der EU. So soll in der Ukraine ein Spitzenbeamter illegale Zahlungen von ausländischen Holzkonzernen gefordert und im Gegenzug die Lieferung von billigem Holz aus ukrainischen Wäldern versprochen haben. Das Schmiergeld ist laut Earthsight in Steueroasen wie Panama gelandet. Die Ukraine sei der größte Holzlieferant der EU, im Vorjahr habe sie Holz im Wert von mehr als einer Milliarde Euro in die EU geliefert. Eurosight schätzt, dass rund 40 Prozent der Exportmenge aus illegalen Quellen kommen.