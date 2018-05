Kahlschlag in Rumäniens Urwäldern

Die Zerstörungen haben auch eine europäische Dimension. Das Land hat in den Karpaten die größten noch erhaltenen Urwälder in der EU, Wälder also, in denen nie großflächig geschlägert wurde.

Ein einzigartiges Naturerbe, das unaufhaltsam schwindet, tatsächlich geschützt sind nur kleine Anteile. Unklare Besitzverhältnisse, aber auch grassierende Korruption in den staatlichen Behörden haben die rücksichtslosen Schlägerungen befördert.

Dazu kommen internationale Holzkonzerne, die sich in Rumänien auch bei illegal geschlägertem Holz gerne bedient haben. Der österreichische Holzverarbeiter Schweighofer kam vor einigen Jahren in die Schlagzeilen, als die Umweltschützer den Weg von Holz aus Urwäldern in seine Sägewerke in Rumänien aufdeckten. Heute ist man um möglichst lückendichte Kontrolle aller Holzlieferungen bemüht. Der EU-Parlamentarier Waitz wird im Werk ausführlichst über neue Kontrollverfahren informiert und zeigt sich – zumindest von den Bemühungen der Firma – angetan. Ganz anders etwa der benachbarte Pressspanplatten-Hersteller Kronospan. Dort wollte man den EU-Parlamentarier trotz mehrer Anläufe nicht sprechen.