Österreichern schätzen Regionalität

Infrastruktur

Mehr Investition in ihrer eigenen Region wünschen sich die Österreicher am ehesten in die ärztliche Versorgung, den öffentlichen Verkehr und Jobs (jeweils etwa ein Drittel der Befragten). Die meisten Zufriedenen (etwa die Hälfte der Befragten) gibt es bei den Einkaufsmöglichkeiten, der Abdeckung des Internets und den Erholungsmöglichkeiten.