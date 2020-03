Österreicher wird Chef der mächtigen Agrar-Generaldirektion in der EU-Kommission

Die Nachricht seiner Beförderung zum höchsten Beamten, den Österreich in der EU-Kommission stellt, erreichte Wolfgang Burtscher am Mittwoch im Homeoffice in Brüssel. Der 60-jährige gebürtige Vorarlberger wird ab kommenden Mittwoch die mächtige Generaldirektion Landwirtschaft in der Kommission leiten.

Zuletzt war der langjährige EU-Beamte Vize-Generaldirektor für Forschung und Innovation, zuvor leitete er zehn Jahre lang die Landwirtschaftsdirektion für Gesetzgebung.

Burtscher wird für 1.000 Mitarbeiter verantwortlich sein und – mit jährlich noch rund 60 Milliarden Euro – auch für den größten Anteil im EU-Budget.

Im kommenden, nächsten EU-Haushalt stehen dem Agrarsektor allerdings erhebliche Kürzungen ins Haus.

Burtscher sieht seinen neuen Job dennoch als „total spannende Aufgabe“, sagt er im Gesoräch mit dem KURIER.

Wobei es in der europäischen Landwirtschaftspolitik einen großen, herausfordernden Bogen zu spannen gilt: Einerseits müsse die Lebensmittelsicherheit in Europa gewährleistet bleiben und die Landwirte ein angemessenes Einkommen erhalten. Und bei all dem habe der Agrarsektor den Auftrag auf eine nachhaltige, umweltfreundliche Landwirtschaft umzustellen.